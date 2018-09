Il ministro Bussetti domani a Genova per attività a sostegno degli studenti

ROMA – Domani il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sarà a Genova per portare la sua vicinanza alla comunità toccata dal crollo del ponte Morandi e per illustrare il Piano straordinario attivato dal Miur in collaborazione con la Regione Liguria, il Comune e la Città Metropolitana di Genova, per sostenere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le loro famiglie e assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico.

Il ministro, insieme all’assessore all’Istruzione della Regione Liguria, Ilaria Cavo, visiterà le scuole interessate dal crollo del Ponte, quelle che hanno registrato il maggior numero di studenti sfollati. Visiterà per primo l’istituto comprensivo ‘Sampierdarena’ – plesso Cantore, a seguire si sposterà al plesso Ariosto dell’IC ‘Certosa’.