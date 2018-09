Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018

Ha 26 anni ed è marchigiana Carlotta Maggiorana, incoronata ieri sera Miss Italia 2018. La neo eletta reginetta di bellezza è nata a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, ma vive a Roma da qualche anno col marito Emiliano. Carlotta non è nuova nel mondo dello spettacolo. Dopo una breve esperienza al cinema ha partecipato ad Avanti un altro!, il programma di Paolo Bonolis.

Secondo posto per la bellezza partenopea di Fiorenza D’Antonio, mentre chiude il podio la 18enne di Tarquinia Chiara Bordi, la prima miss con la protesi.

CARLOTTA MAGGIORANA – BIOGRAFIA



26 anni di Cupra Marittima (AP), ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice.

E’ stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016.

Ha recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”.