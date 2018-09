Nuova edizione del Tg Diregiovani

Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018

Ha 26 anni ed è marchigiana Carlotta Maggiorana, incoronata ieri sera Miss Italia 2018. La neo eletta reginetta di bellezza è nata a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, ma vive a Roma da qualche anno col marito Emiliano. Carlotta non è nuova nel mondo dello spettacolo. Dopo una breve esperienza al cinema ha partecipato ad ‘Avanti un altro!’, il programma di Paolo Bonolis. A seguire sul podio, Fiorenza D’Antonio e la 18enne di Tarquinia Chiara Bordi, la prima miss con la protesi.

Emmy 2018, Amazon sorride con la signora Maisel

Tra i due litiganti il terzo gode. E’ Amazon a spuntarla su Netflix ed Hbo, portandosi a casa il maggior numero di vittorie agli Emmy Awards 2018 con lo show di Amy-Sherman Palladino ‘La fantastica signora Maisel’. La serie intasca ben 5 premi, tra cui miglior comedy e miglior attrice protagonista in una commedia a Rachel Brosnahan. Netflix festeggia con la vittoria di Claire Foy, miglior attrice protagonista drammatica per ‘The Crown’, mentre Hbo può contare sulla vittoria del ‘Trono di Spade’ come miglior serie drammatica.

Milano Fashion Week, da oggi al 24 settembre

Moda, lusso, influencer ed eventi esclusivi. Da oggi al 24 settembre va in scena la Milano Fashion Week. La città meneghina si trasforma in una grande passerella su cui stilisti italiani e stranieri come Armani, Prada, Moncler, Jil Sander, Alberta Ferretti, Moschino, Fendi, Philipp Plein e Versace presentano al pubblico le collezioni della Primavera/Estate 2019. A Milano la moda si fonde con il cinema. Dal 20 al 25 settembre all’Anteo Palazzo del Cinema si svolgerà il Fashion Film Festival: una serie di proiezioni, talk e incontri che pongono l’attenzione sul talento dell’universo femminile nell’arte e su una visione della moda attenta al verde.

Temptation Island Vip, questa sera su Canale 5

L’attesa è finita. Temptation Island Vip parte questa questa in prima serata su Canale 5. A guidare la narrazione ci sarà Simona Ventura, che mostrerà al pubblico se le coppie sapranno resistere alle tentazioni. Valeria Marini e Patrick Baldassari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito sono i protagonisti della prima edizione del docu-reality targato Maria De Filippi. Tra i tentatori, invece, Laura Cremaschi, Francesco Chiofalo, Nicolò Ferrari, Giorgio Alfieri e Davide Rossi.

Coca Cola pensa ad una bevanda alla marijuana

Una bevanda al gusto di marijuana legale. Coca-Cola sarebbe in trattative con la società canadese Aurora Cannabis per creare una linea di prodotti a base di cannabidiolo. “Stiamo studiando da vicino la crescita nel mondo del Cbd, un principio non psicoattivo, come ingrediente nelle bevande per il benessere”, ha spiegato a BNN Bloomberg Kent Landers, portavoce di Coca-Cola. “Il settore sta cambiando rapidamente”, ha aggiunto, sottolineando che “nessuna decisione è stata ancora presa”.

