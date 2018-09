Dieci, Valerio Scanu festeggia la sua carriera con il nuovo album

ROMA – A due anni da Finalmente Piove, Valerio Scanu torna con il suo nuovo album di inediti: Dieci. Dal 5 ottobre nei negozi e in tutti gli store digitali.

Un disco che parla d’amore. L’amore ha tante forme differenti, tanti volti, talmente tante sfaccettature che la nostra fantasia non basterebbe a immaginarle tutte. Non è soltanto quel sentimento che ci lega ad un’altra persona, è qualcosa di più. È un’attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda.

“In questo album – racconta Valerio -, ho voluto affidarmi completamente a giovani e grandi autori. Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l’album per i miei dieci anni di carriera. Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi, senza vincoli, congetture, stereotipi o accordi editoriali. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento, per la musica di qualità”.

Valerio Scanu torna anche con il suo concerto di Natale

Come ogni anno, Valerio è al lavoro per preparare il consueto concerto natalizio. L’appuntamento con “A Christmas Carol” è per sabato 15 dicembre, ore 21.00, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. A giorni verranno annunciati i nomi degli ospiti che parteciperanno all’evento.