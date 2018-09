‘Enjoy!’, A.I.G. e Amesci insieme per un turismo giovanile come formazione

“L’obiettivo di questo progetto è far vivere ai giovani, attraverso la promozione del turismo responsabile, anche l’educazione alla riscoperta del patrimonio culturale. – ha dichiarato il Segretario Nazionale A.I.G. Carmelo Lentino- Inoltre per noi e’ importante porre l’attenzione su forme alternative di turismo giovanile non ispirate esclusivamente a logiche consumistiche ma attraverso un percorso di conoscenza e di valorizzazione del nostro patrimonio. Un viaggio volto a riscoprire i territori e le bellezze nascoste”.

‘Enjoy!’ costituisce infatti un ‘bene comune’, al pari dell’acqua e dell’aria, che può stimolare nei giovani una coscienza diffusa della storia di un territorio e concorrere quindi alla formazione della loro coscienza civica. “Ho deciso di partecipare a questo progetto dell’A.I.G. perché ero interessato sia alla parte turistica sia alle politiche giovanili.- ha raccontato Salvatore Bimonte, studente e volontario- Per me è stata un’esperienza unica. Ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere tantissime persone che mi hanno fornito molte competenze”. Imparare a lavorare in gruppo, come impostare un progetto e come dividersi i compiti, stare a contatto con gli altri e condividere l’esperienza lavorativa sono elementi che il giovane Salvatore ha appreso e che ritiene fondamentali per la formazione dei giovani visto che “viviamo un po’ da individualisti e non si fa più gruppo”. Gli occhi pieni di emozione, voglia di prendere il “mondo a morsi” e soprattutto voglia di fare. Questo si legge dallo sguardo del ragazzo. La formazione con i ragazzi di altre città “è stato un momento di condivisione e confronto sul significato di servizio civile” e partire aiuta a “toccare con mano questo mondo”, ha concluso il testimone del progetto.