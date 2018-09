Dopo Fedez e la Dark Polo Gang anche Biondo passa a Soundreef

ROMA – Anche Biondo – nome d’arte di Simone Baldasseroni, finalista e protagonista della diciassettesima edizione di Amici – ha deciso di affidare a Soundreef la raccolta e la gestione dei propri diritti d’autore.

L’artista romano, reduce dall’incredibile successo del suo primo in store tour – che lo ha visto incontrare quasi 50.000 fans in tutta Italia e realizzato il Disco D’oro – ufficializza l’accordo con l’Ente di Gestione Indipendente, operativo dal prossimo 1 gennaio 2019.

“Siamo molto entusiasti dell’arrivo di Biondo nel team Soundreef” – ha detto Davide D’Atri, AD Soundreef S.p.A.. “Ricevere la fiducia di nuovi artisti esordienti nell’industria musicale non è mai scontato né banale. Siamo certi che per Biondo questo è solo l’inizio di un lungo percorso e potrà sempre contare sul nostro supporto”.

Presto un nuovo disco del rapper

“Sono felice di iniziare questa collaborazione con Soundreef” – ha dichiarato Biondo. “Ho scelto di affidarmi a loro per la trasparenza e l’innovazione dei loro servizi, grazie ai quali posso monitorare la mia musica h24. Dopo il Disco D’Oro di Dejavu – rimasto in classifica per oltre 12 settimane – sono pronto per lanciare il mio nuovo progetto e Soundreef è arrivato al momento giusto”.

I numeri di Biondo ai tempi dei social: con oltre 750.000 followers su Instagram, e Chris Brown tra questi (artista internazionale di Rnb da 45 milioni di followers), secondo l’analisi del noto tool Deep Social, Biondo è al #10 posto nella classifica dei maggiori influencer italiani per traffico generato.

Attivi in oltre 40 paesi, Soundreef Ltd amministra il repertorio di oltre 32.000 autori ed editori. In Italia sono iscritti alla collecting Fedez, J-AX, Gigi D’Alessio, Enrico Ruggeri, i Decibel, Maurizio Fabrizio, Nesli, 99 Posse, Noyz Narcos e artisti più giovani come Rovazzi, Achille Lauro e Dark Polo Gang.

