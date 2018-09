Costiera. MAI STATI IN SERIE A è il secondo singolo del trio campano

Roma – C’è un trio che sta andando forte, sono i Costiera e a luglio vi avevamo fatto ascoltare Shangai, il primo singolo uscito per Futura Dischi.

Da qualche ora è online Mai stati in serie A, la nuova canzone della band, una fotografia della vita di provincia che può essere quella di ogni città ma in questo caso del sud, da dove provengono e si formano i Costiera. A differenza di una metropoli, quello che manca sono gli stimoli, e allora “l’interessante” è una cosa che bisogna inventarsi da sé. Il fascino un po’ decadente dei campioni di provincia mai arrivati in serie A non è solo al centro del brano ma caratterizzante di grande parte della produzione del trio.