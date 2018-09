Sebastian Marroquin, figlio di Escobar a teatro: “Non glorifico mio padre, ci pensa Netflix”

“Lo spettacolo è un’opportunità per me di condividere la vera storia di mio padre – ha spiegato – Quello che viene raccontato in tv o al cinema è diverso dalla realtà. La cosa che non mi piace è che c’è la tendenza ad accompagnare mio padre con un alone di glamour, come se fosse un santo, una celebrità. A causa di questo ci sono delle conseguenze negative, i giovani mi scrivono che vorrebbero essere come mio padre. Con questo spettacolo voglio raccontare la verità e portare sotto la luce dei riflettori le conseguenze negative se si sceglie di intraprendere l’attività criminale e voglio sottolineare le conseguenze che le azioni di mio padre hanno avuto su moltissime persone e sulla Colombia“.