Faccio spesso i preliminari col mio ragazzo, ma abbiamo paura…

Buongiorno, avrei bisogno di chiarimenti su alcuni dubbi. Faccio spesso i preliminari col mio ragazzo, ma essendo entrambi vergini

abbiamo paura ad andare oltre.

Ultimamente i ditalini che mi fa vanno a finire nelle piccole labbra e non ho mai capito se entrano nella vagina, ma penso che l’avrei sentito se fosse successo.

Quindi è possibile rimanere incinta con un ditalino se il ragazzo prima si è toccato il pene (solo per spostarlo, non dovrebbe essere stato sporco di niente)?

In un secondo caso, è successo che all’aria aperta, mi abbia messo il pene nei pantaloni (dall’alto) a contatto diretto con la vagina, zona labbra e circostanti, io ero molto bagnata, ma il suo pene era solo in erezione e non è venuto neanche dopo, è possibile rimane incinta?

Rispondete per favore a queste due domande, ho paura.

Aurora

Cara Aurora,

abbiamo risposto più volte a queste domande anche se in maniera più frammentate ma questo ci fa capire che le paure hanno una consistenza sempre maggiore. Proveremo a fare più chiarezza.

Allora tecnicamente con il ditalino non dovrebbero esserci i presupposti affinchè avvenga un concepimento in quanto la penetrazione dovrebbe essere molto profonda e la quantità di sperma sufficiente a consentire agli spermatozoi di raggiungere l’ovulo maturo e fecondarlo. Perchè il tutto deve sempre verificarsi durante il periodo fertile della donna che oscilla solitamente tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare. Non è possibile fornire delle percentuali, ma letteratura si attestano pochi casi e solo nel caso in cui venga inserito in profondità un dito sporco di sperma appena eiaculato. Oltre tutto gli spermatozoi dovrebbero passare dal pene alla vagina in modo da non perdere la motilità e da non stare troppo a lungo a contatto con l’aria, non sopravviverebbero infatti non essendoci nè il ph nè le temperature adeguate.

Sembra facile concepire un figlio, ma le condizioni favorevoli che devono coincidere sono davvero tante.

Nel tuo caso specifico non vi è stato alcun contatto per cui i rischi sono davvero inesistenti, inoltre considera che secondo alcuni studi scientifici il liquido preseminale, che caratterizza i preliminari non sembrerebbe contenere spermatozoi mobili e quindi capaci di fecondare.

Nel secondo caso ribadiamo che è necessario che ci sia una penetrazione interna con eiaculazione nei giorni fertili per poter instaurare una gravidanza. Quindi anche nel secondo caso non dovrebbero esserci rischi.

Ciò che ci sentiamo di consigliarti, vista anche la tensione, è che va bene il petting e la masturbazione per sperimentare e vivere la propria sessualità, ma è necessario essere prudenti. Tutto ciò toglie poesia e tenerezza all’amore, ma rischiare una gravidanza quando si è molto giovani generalmente non si è pronti per affrontare le conseguenze. Ci sono diversi metodi contraccettivi su cui potreste confrontarvi e scegliere quello che maggiormente si adatta alle vostre esigenze.

Speriamo di essere stati di aiuto.

Un caro saluto!

21 settembre 2018