Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nelle News: Volley, Mondiali: Italia in campo contro la Finlandia-Miss Italia 2018 rischia la corona per foto di nudo-Bye bye estate! Il 23 settembre è equinozio d’autunno-Ed Sheeran torna in Italia nel 2019 con tre date-Sebastian Marroquin, figlio di Pablo Escobar a teatro

Volley, Mondiali: Italia in campo contro la Finlandia

Milano è pronta ad accogliere il Campionato Mondiale maschile di volley 2018, che oggi entra ufficialmente nella seconda fase. L’Italia di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo questa sera al Forum di Assago contro la Finlandia, mentre nella prima sfida del girone E si affronteranno Olanda e Russia. Alla fase di Torino si qualificheranno sei squadre: le prime classificate dei gironi E, F, G, H, più le due migliori seconde tra i quattro raggruppamenti.

Miss Italia 2018 rischia la corona per foto di nudo

Non è passata neanche una settimana dalla sua incoronazione ma Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, potrebbe dover già dire addio alla corona. Colpa di scatti hot, senza veli, risalenti al 2015, scoperti dal settimanale Oggi. La Miren, società che gestisce Miss Italia, ha investito la Commissione di Garanzia del concorso della facoltà di decidere. Una questione “scottante” che verrà esaminata entro i prossimi 5 giorni. Il regolamento del concorso, d’altronde, parla chiaro. Le miss non devono essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti.

Bye bye estate! Il 23 settembre è equinozio d’autunno

Conto alla rovescia per la fine dell’estate. Il 23 settembre inizia ufficialmente l’autunno astronomico. Ogni anno, quando il Sole attraversa l’equatore celeste a marzo e a settembre, si verificano due momenti particolari: l’equinozio di primavera e l’equinozio d’autunno. In qualsiasi altro giorno, l’orientamento dell’asse terrestre può trovarsi un po’ lontano o vicino il Sole, ma durante i due equinozi, i raggi solari colpiscono l’asse terrestre perpendicolarmente, regalandoci una durata del giorno e della notte quasi uguale.

Ed Sheeran torna in Italia nel 2019 con tre date

Ed Sheeran torna in Italia con il suo tour negli stadi. Il cantautore farà tappa il 14 giugno alla Visarno Arena in occasione del Firenze Rocks, il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per le date italiane saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Sebastian Marroquin, figlio di Pablo Escobar a teatro

Dopo il grande successo mondiale del libro ‘Pablo Escobar. Il padrone del male’ di Juan Pablo Escobar, il primogenito di Pablo Escobar torna sulla bocca di tutti con lo spettacolo ‘Pablo Escobar. Una storia da non ripetere’, presentato nella sede della Stampa estera a Roma. Ora con il nome di Sebastian Marroquin, l’erede del ‘Patron’ andrà in scena questa sera 21 settembre al Teatro Brancaccio di Roma. “I giovani mi scrivono che vorrebbero essere come mio padre – ha dichiarato Marroquin – Con questo spettacolo voglio raccontare la verità e portare sotto la luce dei riflettori le conseguenze negative se si sceglie di intraprendere l’attività criminale”.

21 settembre 2018