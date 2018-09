L’Ape Maia “testimonial” della Campagna “Bee Safe” del WWF

L’Ape Maia vola al cinema in difesa dei suoi simili. Arriva sul grande schermo il 18 ottobre “L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele”, il nuovo film dedicato all’ape più simpatica e divertente del mondo, che aiuterà anche il WWF.



L’apetta più amata da grandi e piccini avrà, infatti, un importantissimo compito: sostenere la campagna WWF Bee Safe per la salvaguardia di tutti gli impollinatori, minacciati dai pesticidi e dai cambiamenti climatici.



La campagna Bee Safe

La campagna “TO BEE OR NOT TO BEE… BEE SAFE”, ha l’obiettivo di mobilitare i cittadini per chiedere all’Unione Europea il divieto totale dei pesticidi più pericolosi per le api e gli altri insetti impollinatori ed un maggior sostegno all’agricoltura biologica nella Politica Agricola Comune (PAC).

Bee Safe prevede anche progetti sul campo per collocare in alcune aree protette, le Oasi del WWF, dei nidi artificiali per gli impollinatori e creare aree seminate con fiori ricchi di nettare per la loro alimentazione.