Negli anni Novanta i Take That sono stati “La Band delle ragazze”: Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams e Jason Orange hanno rappresentato il sogno delle teenager di mezzo mondo. I loro album (sei in tutto) hanno scalato classifiche e venduto oltre 45 milioni di copie in tre decenni e ora (nel 2019) la “boy band” torna in pista per festeggiare trent’anni di carriera. I Take That ancora insieme – 3 su 5 – si riuniscono sul palco per un grande tour in cui suoneranno le loro amatissime hit. Per l’occasione non poteva mancare un greatest hits album, Odissey, in uscita il 23 novembre, un vero e proprio viaggio attraverso l’incredibile storia della band britannica. Un disco di 27 brani che attraversano 3 decenni della storia della band, dal loro debutto con “Take That and Party” del 1992 al 2019.

Da oggi invece è disponibile il singolo “Pray (Odissey Version)”.

La track list completa non è stata ancora svelata, sappiamo però che l’album vedrà la partecipazione di alcuni special guest insieme a tre brani inediti che daranno seguito a quella che si può facilmente definire come una delle più grandi storie pop mai raccontate.