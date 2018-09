Grande Fratello VIP, Codacons: “No Francesco Monte nella casa”

Si ritiene opportuno, necessario e doveroso portare all’attenzione della menzionata Autorità una questione assai grave legata alla possibile pubblicizzazione, mediante la partecipazione del Monte al programma #GFVIP, di un messaggio scorretto, diseducativo, fuorviante e pericolosissimo, legato all’utilizzo delle droghe leggere, che potrebbe trasformarsi in una sorta di “istigazione a fumare”, per i tanti giovani e meno giovani che apprezzeranno la partecipazione al reality del tronista.

Il Codacons ha dunque chiesto all’Agcom di aprire una istruttoria sul caso, valutando una sospensione cautelare della messa in onda del programma televisivo in questione atteso il pericolo di grave danno prodotto sui giovani per l’influenza che l’eventuale partecipazione del Sig. Monte possa avere sui medesimi in punto di assunzione di sostanze stupefacenti.