Alla scoperta delle meraviglie d’Italia con Marco Mengoni e Musement

Un viaggio nel cuore del patrimonio culturale e artistico italiano in compagnia di Marco Mengoni.

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso di Mengoni Meets Musement, una ghiotta occasione per conoscere da vicino il tuo artista preferito e condividere con lui la bellezza del nostro Paese.

Basta collegarsi al sito https://www.musement.com/marcomengoni/index.html e completare il form per partecipare ed essere tra i fortunati vincitori di un’esperienza unica.

Entro il 1 ottobre 2018 i file contenenti i dati dei partecipanti verranno messi a disposizione di un Funzionario Camerale

/Notaio, alla presenza del quale, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale da ognuno dei 5 file dei 10 Vincitori (più numero 5 Riserve per ogni evento), per un totale di n.50 vincitori e n. 25 riserve complessive.

I vincitori saranno contattati a mezzo e mail o telefono entro il 3 ottobre.

Info e regolamento: https://www.musement.com/marcomengoni/Regolamento_Concorso_MG_Musement_DEF.pdf