Ho dei dubbi che ho in merito all’anello concezionale nuvaring…

Gentile redazione, vi scrivo poichè ho bisogno che qualche esperto mi chiarisca dei dubbi che ho in merito all’anello concezionale nuvaring. Mi è stato prescritto dalla mia ginecologa per la prima volta per via dell’ovaio micropolicistico, dovrei iniziare a metterlo oggi (primo giorno di ciclo) e fin qui tutto bene. Il problema nasce sul quando toglierlo esattamente: devo contare 21 giorni esatti e poi toglierlo, facendo 7 giorni di pausa, oppure ho capito male io e funziona diversamente?

Giulia

Cara Giulia,

esattamente l’anello Nuvaring deve essere tenuto per tre settimane, alla fine delle quali va tolto (lo stesso giorno della settimana in cui è stato inserito e all’incirca alla stessa ora in cui stato messo). Nei giorni successivi dovrebbe iniziare la mestruazione. Dopo un intervallo libero da anello di una settimana, può essere inserito un nuovo anello anche se la mestruazione non è del tutto terminata. Il bugiardino del Nuvaring ripora un esempio chiaro, se NuvaRing viene inserito il mercoledì intorno alle 22.00, l’anello deve essere rimosso di nuovo il mercoledì della terza settimana successiva, all’incirca alle ore 22.00. Il mercoledì seguente deve essere inserito un nuovo anello.

L’anello si può tranquillamente conservare a temperatura ambiente, purchè questa non superi i 28-29°, per questo devi stare attenta che non stia vicino a fonti di calore. In estate, ad esempio, è opportuno tenerlo in un luogo fresco.

Per quanto riguarda l’orario d’inserimento, la variazione di poco tempo non ne compromette l’efficacia, se NuvaRing viene inserito con un ritardo superiore alle 3 ore, l’efficacia contraccettiva dell’anello potrebbe essere ridotta.

Nel caso in cui l’anello sia accidentalmente espulso esso può essere lavato con acqua fredda o tiepida (non calda) e deve essere reinserito immediatamente.

Sperando di aver risposto a tutte le tue domande e di aver sciolto i tuoi dubbi, ti consigliamo di contattare sempre il tuo ginecologo se hai bisogno di ulteriori chiarimenti.

Un caro saluto!

24 settembre 2018