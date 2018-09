La mia ragazza ha riscontrato una piccola perdita di sangue (spotting)…

Buonasera, mi chiamo Elia

Vorrei esporvi una problematica che riguarda me e la mia ragazza. Giorno 19/09 la mia ragazza ha riscontrato una piccola perdita di sangue

(su internet lo definiscono Spotting); il ciclo le era venuto il 19/08, quindi le sarebbe dovuto venire a breve.

Oggi giorno 22/09 non ha ancora niente. Abbiamo avuto si dei rapporti, ma tutti protetti da preservativo e con una eiaculazione esterna dalla vagina (quindi sono molto sicuro che non ci siano state delle rotture o altro). Vorrei chiedervi, a cosa è dovuto questo ritardo?

Vi ringrazio in anticipo e resto in attesa di una vostra risposta.

Cordiali Saluti

Elia



Caro Elia,

da quanto scrivi, sicuramente è possibile escludere una gravidanza, infatti, come tu stesso hai sottolineato, i rapporti sono stati sempre protetti dal preservativo e l’eiaculazione esterna alla vagina vi mettono in una situazione di tranquillità rispetto a questo argomento. Le perdite di cui ci parli (spotting), invece, possono dipendere da diversi motivi: stress e ansia, cambiamenti di stagione o cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nell’alimentazione, oscillazioni ormonali, variazioni del ciclo sonno-veglia oppure potrebbe essere legate a disfunzioni della tiroide, alla presenza di cisti ovariche ecc.

Detto ciò, attendete tranquillamente l’arrivo del ciclo, ma sicuramente ci sembra importante, vista la variabilità delle cause, poter chiedere consiglio al vostro medico di base o ad un ginecologo di fiducia che conoscendo a fondo la storia clinica della tua ragazza potrà certamente dare risposte più precise e consigliarvi qualora si dovesse ripresentare lo stesso sintomo.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e torna pure a scriverci per altri dubbi o informazioni.

Un caro saluto!

24 settembre 2018