COME PREPARARSI AL #GFVIP

1) Alle ore 21.00 buttati sul divano come una balena spiaggiata.

2) Cose da avere vicino per non doversi alzare dal divano durante la puntata: telecomando (per evitare di sistemarti e poi accorgerti di averlo lasciato lontano anni luci dalla tua posizione e guardarlo come Rose guarda Jack mentre affonda negli abissi dell’oceano), cibo e bevande, copertina o ventaglio per chi ancora soffre il caldo, cellulare e caricatore portatile (nel caso in cui non avessi una spina vicino).

3) A cosa ti servirà lo smartphone? Per riportare sui tuoi social le dichiarazioni “di spessore” dei concorrenti”, incidenti ‘hot’, per commentare insieme a noi la puntata usando l’hashtag #GFVIP e condividere le gif trash.

