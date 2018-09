Valerio Scanu presenta Dieci. Ecco la tracklist dell’album

ROMA – “Spesso ci chiediamo come siamo arrivati ad essere quelli che siamo… ma basta guardarsi indietro per capirlo. Siamo la somma delle nostre esperienze ovvero siamo ciò che ci è successo nella vita, ciò che abbiamo voluto far succedere, le nostre scelte, i nostri amici, i nostri amori, la nostra famiglia, i nostri incontri. Oggi sono il frutto della mia vita passata, il risultato di questi anni“.

Così Valerio Scanu racconta il suo nuovo album, Dieci. Disponibile dal prossimo 5 ottobre, il disco celebra i primi dieci anni di carriera del cantante di Amici.

Dieci anche i brani della tracklist, appena svelati, che contengono il primo singolo Ed io.

“Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere, tanti progetti da realizzare, sarà dura… ma non mi lascerò sopraffare dalla paura – dice ancora Valerio -. La musica ha sempre fatto e farà sempre parte di me e questo album è l’ennesimo mio sogno realizzato, spero possa diventare colonna sonora delle vostre future ‘esperienze’. È difficile pensare come sarò tra DIECI anni ma sono certo che VOI sarete ancora accanto al passo mio“.

Gli autori

Tanti gli autori che hanno aiutato Valerio in questo nuovo progetto. Tony Maiello, Simonetta Spiri e Pierdavide Carone figurano tra questi.

“In questo album, ho voluto affidarmi completamente a giovani e grandi autori. Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l’album per i miei dieci anni di carriera – aggiunge Valerio -. Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi, senza vincoli, congetture, stereotipi o accordi editoriali. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento, per la musica di qualità”.