“Il cancro è un dono”, i social rispondono a Nadia Toffa indignati ma con ironia

ROMA – “Sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”. Le ultime parole di Nadia Toffa sulla sua malattia continuano a essere al centro delle polemiche social.

Il 9 ottobre uscirà nelle librerie per Mondadori, il primo libro della conduttrice, “Fiorire d’inverno”. Pagine scritte in quest’ultimo anno per raccontare il percorso intrapreso dalla scoperta della malattia ad oggi. Una confessione a cuore aperto che lascia scoperte emozioni e sensazioni.

Fin dall’inizio, la “iena” ha tenuto aggiornati i suoi fan con post pieni di positività e speranza. Oggi quella posivitività viene tacciata di “superficialità”. Il cancro non è un dono, gridano in tanti. Da qualsiasi punto di vista, “Il cancro è un INFERNO per il malato e per tutte le persone impotenti a lui vicine”, scrive qualcuno.

Persino Taffo, le onoranze funebri più famose d’Italia, hanno commentato la questione. Ovviamente sempre in maniera ironica.

Le risposte divertenti non sono mancate. Ecco qualche tweet.

#NadiaToffa Quando dicono che il cancro è un dono pic.twitter.com/QEt35XdNYe — stellina (@sognatricestel1) 24 settembre 2018

Le nuove scritte sui pacchetti di sigarette. #NadiaToffa pic.twitter.com/NAqW5pCkEm — BufalaNews (@Labbufala) 24 settembre 2018

#NadiaToffa attaccata dal web per aver detto che il cancro è un dono.

E dove accidenti eravate quando il suo programma diceva che si cura con il bicarbonato e l'aloe? — Dio (@Dio) 24 settembre 2018