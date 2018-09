Un Natale a Howgwarts, a Londra il cenone per i fan è a tema Harry Potter

ROMA – Mancano 13 martedì a Natale. Un tempo lecito per poter organizzare un cenone in grande stile. I fan di Harry Potter, quest’anno, potranno godere di una serata piena di magia. Ai Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter sarà, infatti, possibile cenare nella celebre scuola di magia di Hogwarts.

Per tre serate (10, 11 e 12 dicembre), nella grande sala comune del Castello di Hogwarts riprodotta negli Studios si potrà partecipare a una cena-spettacolo con menù a tema. Non mancheranno le bevande, tra cui la burrobirra e i dessert serviti sul binario 9 ¾, proprio accanto alla locomotiva origianale della saga.



Alberi di natale, neve e luci brillanti faranno il resto. I partecipanti saranno, poi, guidati in un tour degli Studios per unirsi a varie attività e giochi legati al mondo di Harry Potter.



I biglietti sono disponibili da oggi sul sito degli Studios. Per quanti non riusciranno ad andare al cenone, la mostra rimane comunque visitabile dal 17 novembre al 27 gennaio 2019.