ROMA – Spiderman cambia volto? O meglio maschera? La risposta potrebbe essere affermativa. A suggerirlo sono le nuove immagini dal set di Spider – Man: Far From Home. In questi giorni le riprese a Liberec, Repubblica Ceca. Il personaggio interpretato da Tom Holland appare in cima a una ruota panoramica, con indosso un costume nero.



L’eroe, nel nuovo film al cinema da luglio 2019, sarà in missione in Europa. Probabilmente in incognito. Questo potrebbe veder diventare necessario il cambio di look. Un costume stealth già comparso in alcuni fumetti.