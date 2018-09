BlacKkKlansman di Spike Lee, esilarante lotta per i diritti civili

BlacKkKlansman è uno sguardo al passato che riporta lo spettatore nel presente. Tra le battute esilaranti e la satira che rende frizzante la narrazione si fanno strada la lotta per i diritti civili e il razzismo, le due tematiche centrali della pellicola.

“Pensiamo di ammazzare i negri da tanti anni e ora questo desiderio è diventato realtà”. E’ assurdo come una una moglie e un marito – membri del Ku Kluz Klan – pensino questo in un momento di intimità tra le lenzuola con la stessa tenerezza che due persone potrebbero usare parlando di un figlio. Questo estremismo nei dialoghi è al tempo stesso divertente per come Spike Lee li ha rappresentati sul grande schermo e amaro. Tutto ciò che accade nel film non è così lontano dalla realtà. A dimostrazione di ciò, il regista decide di concludere il film con un personaggio che ha fatto, fa e farà discutere finché è al potere: Donald Trump.