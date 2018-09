ANGELICA, LA GUERRA E IL MARE

Angelica e dopo due EP usciti con i Guerra e Mare il singolo che anticipa l’album in uscita per San Pedro Records. Si chiamae dopo due EP usciti con i Santa Margaret si lancia in un nuovo progetto solista. Si chiamail singolo che anticipa l’album in uscita per

Sguardo magnetico e capelli riccissimi, il volto di Angelica rimane bene impresso; in tanti l’hanno vista (e sentita) insieme a Stefano Verderi sul palco del concertone del Primo Maggio e poi i due, insieme alla band Santa Margaret sono stati “artisti del mese” di MTV New Generation e finalisti per la Targa Tenco 2015 nella sezione Opera Prima oltre ad aver portato a casa due colonne sonore. E se già questo non è abbastanza per convincervi ad ascoltarla, la title track dell’album “Non abbiamo armi” di Ermal Meta è co-firmata Angelica, un pezzo che la cantante aveva scritto per suo padre e che poi, con il vincitore di Sanremo, ha preso una piega diversa.

Ora la cantautrice è pronta a un nuovo inizio. Dal 7 settembre su tutte le principali piattaforme streaming suona Guerra e Mare, una canzone pop in cui atmosfere rétro abbracciano suoni contemporanei in una malinconia a lieto fine.