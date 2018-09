A Cinecittà World arriva Halloween: un mese ‘da brividi’

ROMA – Zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World a Roma dal 6 ottobre al 4 novembre 2018 con cinque nuove attrazioni. Paura a misura di bambino al Circo Fellini, con il percorso Piccoli Brividi , indicato tra i 3 e gli 8 anni. Il set di Aquila IV con il percorso Contagio a Luci Rosse, dove si potranno sfiorare muscolosi marinai in balia di seducenti vampire. Infine, per gli amanti dell’horror più estremo ci sarà l’Extreme Show, in scena negli angusti e soffocanti sotterranei del parco divertimenti del cinema e della tv.