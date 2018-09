Lady Gaga scintillante all’anteprima di A Star Is Born

ROMA – Ha catturato tutti gli occhi su di sé Lady Gaga all’anteprima di A Star Is Born, che ha visto riuniti cast e vip all’Auditorium Shrine di Los Angeles. In abito Givenchy color argento, con tanto di mantello, la cantante è apparsa più splendente che mai. Accanto a lei, in grigio, Bradley Cooper, co-protagonista e regista alla sua prima esperienza. La pelliciola arriverà al cinema l’11 ottobre.