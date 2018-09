Spring Attitude, a Roma è ancora primavera con la musica internazionale

Se la primavera è un’attitudine, allora può essere primavera in qualsiasi momento dell’anno. Al grido di “Fall is the new spring” si apre la IX edizione di Spring Attitude, uno dei più grandi festival internazionali di musica elettronica e cultura contemporanea.

Gli appassionati di musica e le tribù dei clubbers sono chiamati a Roma, dal 4 al 6 ottobre, per tre giornate di performance live e multimediali, suoni, visioni e puro divertimento. Sullo sfondo, il Mattatoio di Testaccio e l’Ex-Dogana di San Lorenzo, location dell’evento.

L’opening day

Si parte, quindi, il 4 ottobre, con la serata Digital Attitude. Al Mattatoio, in collaborazione artistica con il Romaeuropa Festival andranno in scena performance multimediali di artisti internazionali ed emergenti come Kamilia Kard, Marco Donnarumma con Margherita Pevere, Quiet Enaemble e Roly Porter con MFO.

Il 5 e il 6 ottobre

Il giorno dopo ci si sposta all’Ex-Dogana, che ospiterà i 4 palchi del festival: lo Spring Attitude Stage, il nuovissimo Italian Attitude Stage by Molinari (main sponsor) tutto dedicato agli artisti italiani, il Jungle Stage e The 270º Experience di Red Bull, dove gli artisti saranno proiettati a 270º intorno al pubblico per un’esperienza sensoriale unica.

Sabato 6 è all’insegna della musica gratuita. A partire dalle 16.30 si alterneranno sul palco i più freschi talenti italiani. Alessio Vitelli, visual artist e illustratore, sarà protagonista di un workshop gratuito riservato ai più piccoli.

La line up

A formare la line up di questa edizione il meglio del panorama musicale contemporaneo. Dalle star della consolle Peggy Gou e Max Cooper a pezzi di storia musicale come i Casino Royale. Sul palco anche la regina mascherata M¥SS Keta e l’idolo indie Frah Quintale.

I concerti saranno trasmessi in diretta su Rai Radio2, media partner di Spring Attitude.

I biglietti per le prime due date sono disponibili su vivaticket.it. Info su springattitude.it.