Il mondo dei Pokémon si espande con il misterioso Meltan

Il mistero è risolto. Dopo i numerosi avvistamenti su Pokémon GO, è stato presentato ufficialmente il Pkèmon bullone di tipo Acciaio Meltan.

La nuova specie farà il suo debutto su Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, i nuovi titoli dedicati ai Pokémon in usicta per Nintendo Switch il 16 novembre.



La natura di Meltan è ancora un enigma.

Sul sito ufficiale dei Pokémon vi è una breve descrizione che ancora non soddisfa del tutto le curiosità sulla nuova specie.

Questo Pokémon è costituito prevalentemente da metallo liquido che conferisce al suo corpo una forma molto fluida. Con le sue braccia e gambe liquide può disgregare il metallo per assimilarlo.

Meltan genera elettricità servendosi del metallo che assorbe da fonti esterne e può sia usarla come fonte energetica, sia emetterla dal suo occhio per attaccare.

È un Pokémon davvero curioso, è molto espressivo e mostra interesse per ogni cosa.





I primi indizi dell’esistenza di Meltan sono stati scoperti su Pokémon GO.

Nei giorni scorsi sono stati numerosissimi gli avvistamenti del Pokémon, ma in molti hanno ipotizzato si trattasse di un bug.

Una volta catturato, infatti, il Pokémon bullone si trasformava o in Ditto o in Chikorita.

Non resta che attendere l’uscita di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! per avere tutte le informazioni sul nuovo Pokémon.