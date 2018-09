Roma dice addio alle "Botticelle": nuove regole per le carrozze coi cavalli

Niente più licenze per le “Botticelle”. Approvate dalla commissione capitolina le nuove regole sui ‘trasporti non di linea a trazione animale’.

Il regolamento, che dovrà essere approvato dalla Commissione Mobilità, prevede restrizioni per la circolazione delle storiche carrozze da giugno a settembre, tra le 11 e le 18, oltre il divieto di utilizzare cavalli da trotto ma solo da tiro ed esclusivamente in alcune zone di Roma.

Inoltre, dovrà essere istituita una nuova commissione veterinaria per il controllo dell’idoneità del cavallo a carico dei vetturini.

Questi ultimi potranno convertire le licenze già in uso in quelle per taxi.