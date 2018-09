Temptation Island Vip, Valeria Marini ‘Barbie passione cotolette’

ROMA – Cotolette, pollo, cornetti e torte alla carota. Ma nella testa di Valeria Marini c’è spazio anche per la “paella spagnola”. La star italiana infatti nel villaggio ha trovato un caliente tentatore spagnolo con il quale si intrattiene molto volentieri.

Gli sguardi tra loro però non sono piaciuti a Patrick Baldassari, fidanzato di Valeria: sia nella prima che nella seconda puntata, l’imprenditore ha ricevuto un’intera videoteca sulla sua fidanzata e il single Ivan. Lei rimprovera al suo fidanzato di non essere presente nella sua vita e di trascurarla aggiungendo di non essere completamente felice: “Sua Maestà e Sexy Star (i suoi gatti) sono più passionali di Patrick“. Lui, invece, dice di far di tutto per lei e di essere presente.

A cancellare dal suo volto la tristezza, c’è il cibo.