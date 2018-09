Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania

ROMA – È la Germania il paese scelto dalla Uefa per ospitare gli Europei di calcio 2024. Battuta la Turchia, che – per la seconda volta consecutiva – non viene scelta. Nel 2016, infatti, dovette cedere il posto alla Francia. Non è l’unica sconfitta. si era, infatti, candidata per le partite della fase finale di Euro 2020 (che sarà itinerante in più paesi) e per l’Olimpiade 2020.



La Germania, invece, ospiterà le fasi finali di un torneo a nazioni per la quarta volta nella sua storia. Nel 2006 l’ultima volta che il paese ha fatto da sfondo a una competizione di questo calibro: il mondiale che vide trionfare l’Italia.