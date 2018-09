A Roma festa per Ennio Morricone: “Io esisto se qualcuno mi ascolta”

Ennio Morricone. Un nome, una magistrale carriera. Il percorso artistico di compositore per il cinema è iniziato ufficialmente nel 1961 con il film diretto da Luciano Salce Il Federale.

Dal 1964 in poi Morricone e’ sulla bocca di tutti con le musiche per i film western di Sergio Leone: Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965), Il buono, il brutto e il cattivo (1966), C’era una volta il West (1968), Giù la testa (1971) e C’era una volta in America (1984).

Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Lina Wertmuller, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Beatty, Adrian Lyne, Oliver Stone, Margarethe Von Trotta, Henry Verneuil, Pedro Almodovar e Roland Joffè sono solo alcuni dei registi – italiani e internazionali – che vantano la collaborazione del Premio Oscar, che ha composto le musiche per più di 450 pellicole.

Nella carriera di Morricone c’è spazio anche per l’attività concertistica. Nel 2001 infatti porta la sua musica in giro per il mondo ricreando ‘live’ le note che hanno esaltato, per esempio, lo stupore di Salvatore Di Vita nel cinematografo Cinema Paradiso e l’amicizia con Alfredo – protagonisti del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore – o quelle che hanno accompagnato Clint Eastwood ne Il buono, il brutto, il cattivo.

“Non è soltanto un grande compositore di musica per il cinema, è un grande compositore“. Così lo ha definito Tornatore, regista di ‘Nuovo Cinema Paradiso’, film che si e’ portato a casa cinque Premi BAFTA tra cui una statuetta come Miglior colonna sonora.

Questo non è l’unico riconoscimento ottenuto da Morricone. Il suo percorso artistico è stato costellato da un Leone d’oro alla carriera, 2 Premi Oscar – uno alla carriera e l’altro per ‘The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino – 8 Nastri D’argento – tra questi, per i film di Sergio Leone ‘Per un pugno di dollari’ e ‘C’era una volta in America’- 5 statuette ai BAFTA – tra queste per ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Tornatore e per ‘The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino – 7 David di Donatello – tra questi per i film di Tornatore ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, ‘Baaria’ e ‘La migliore offerta’ – 3 Golden Globe – per ‘Mission’ di Rolan Joffe’, ‘The Hateful Eight’ e ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ – e un Grammy per ‘Gli Intoccabili’ di Brian De Palma.

Ultimo ma non ultimo la stella nella Hollywood Walk of Fame il 26 febbraio del 2016: “Devo cercare di realizzare una colonna sonora che piaccia sia al regista, sia al pubblico, ma soprattutto deve piacere anche a me, perché altrimenti non sono contento. Io devo essere contento prima del regista. Non posso tradire la mia musica“, ha dichiarato Morricone durante la cerimonia di assegnazione.