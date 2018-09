Tg Scuola – edizione del 28 settembre

Cittadinanzattiva, presentato rapporto sulla sicurezza a scuola

Un crollo ogni quattro giorni di scuola, tre scuole su quattro senza agibilità statica, solo una su venti in grado di resistere ad un terremoto. Crescono gli investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria ma il divario fra le varie realtà regionali è notevole. Questa la sintesi del XVI rapporto sulla sicurezza presentato da Cittadinanzattiva. Un rapporto che fa il punto sulla sicurezza delle scuole italiane: dagli interventi su solai e controsoffiti, alla vulnerabilità sismica e alla sicurezza strutturale. Obiettivo non spegnere i riflettori sull’edilizia scolastica, fotografare lo stato delle cose e proporre azioni per fare passi avanti significativi. Il rapporto completo è disponibile sul sito di Cittadinanzattiva.

Italia e Finlandia, un gemellaggio culturale

Un’esperienza nata nell’anno scolastico 2016/2017 che ha coinvolto nove studenti di seconda media e, in via sperimentale, anche cinque alunni delle quinte classi della scuola primaria. All’Istituto Regina Elena di Roma l’Europa è più vicina, grazie allo scambio culturale con la Finalndia. Un esperimento riuscito, che ha dato ai ragazzi la possibilità di fare Erasmus tra i banchi di scuola, di andare a d Helsinki e di accogliere i ragazzi finlandesi nelle loro case.

Maker Faire torna a Roma

Dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma. Con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq di estensione, Maker Faire Rome si conferma la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro. Sono 55 le scuole selezionate, tra le centinaia di progetti pervenuti, in rappresentanza di tutte le regioni italiane: 46 Istituti secondari di secondo livello, 4 ITS e 5 scuole appartenenti all’Unione Europea. Tutte le scuole hanno partecipato alla Call for Schools, realizzata in collaborazione con il Miur: a quelle selezionate è stato garantito uno spazio gratuito all’interno della Maker Faire per esporre i propri progetti innovativi.

DALLE SCUOLE

Liceo Orazio di Roma

Con Franco Lorenzoni si parla di educazione e cittadinanza in una lezione aperta nell’ambito dell’iniziativa ‘Grande come una città’.

Liceo Cutelli di Catania

Al via il percorso ‘Biologia con curvatura biomedica’, progetto promosso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese

Studenti e docenti della scuola sono stati in Polonia grazie ad Eramus +. Un percorso con particolare attenzione alla Matematica e alle Scienze.

Consulte studentesche della Calabria

Gli studenti calabresi hanno raggiunto i coetanei di Vicenza per promuovere la convivenza civile, nell’ambito del progetto ‘A scuola di regole’.

Istituto Salvemini di Bologna

Sabato l’evento “La violenza non fa mai centro” un incontro per parlare della violenza di genere.