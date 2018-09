Mondiali volley, sfida decisiva per l’Italia contro la Polonia

Una sfida decisiva quella che attende la nazionale italiana di volley, che stasera al Pala Alpitour di Torino affronterà la Polonia.

I campioni in carica del mondo, infatti, hanno sconfitto la Serbia per 3 a 0. La classifica del pool J, al momento, vede la Serbia in testa a +15, la Polonia a +7 e l’Italia a -22.

Per accedere alle semifinali la nazionale di Blengini dovrà quindi compiere un’impresa epica. Oltre a dover vincere almeno 3 a 0, gli azzurri dovranno fare in modo che la Polonia faccia meno di 60 punti totali durante i 3 set.

Nel frattempo, USA e Brasile sono le prime squadre qualificate per le semifinali. Dopo la sonora sconfitta contro gli USA, la Russia, attuale Campione d’Europa, saluta i mondiali.