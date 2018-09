Fortnite Battle Royale Season 6: guida alle sfide della settimana 1

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/3): gli oggetti leggendari sono quelli di colore oro (fortezza, cespuglio, scar-h, famas, P90, minigun, cecchini, ecc…), vi basterà prenderne uno per partita e dopo 3 game avrete completato la sfida;

Riacquista salute da un Falò confortevole (0/150): che sia in una sola partita o in più partite, non ha importanza. Procuratevi quanti più falò possibili e curatevi con il loro calore: per questa volta lasciate perdere bende e medikit, più vita riacquisterete con il falò, più velocemente completerete la sfida;