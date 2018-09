I Muse arrivano in Italia. La band annuncia il tour mondiale

ROMA – Da Atlanta a Zurigo, passando per Roma e Milano. I Muse hanno annunciato il loro Simulation Theory World Tour. Una lunga lista di date che porterà la band di Matt Bellamy in giro per il mondo, per i live a supporto del nuovo album omonimo in uscita il prossimo 9 novembre.

Top secret le date dei concerti. Con tutta probabilità, il tour andrà in scena nell’estate 2019. Nei prossimi giorni, per tenere alta la tensione, saranno annunciati tutti i dettagli e altre città che i tre di Teignmouth.

Top secret, ovviamente, anche la data in cui sarà possibile acquistare i tickets. Chi acquisterà in pre-order Simulation Theory dal sito ufficiale dei Muse avrà diritto all’accesso in anteprima all’acquisto dei biglietti.

La tracklist

Ecco la tracklist del disco, contenente i singoli The Dark Side, Thought Contagion, Something Human, Dig Down e Pressure, il cui video è stato pubblicato online su YouTube ieri.

STANDARD ALBUM CD & VINYL

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void

DELUXE ALBUM CD