A piazza di Spagna sfilano giovani promesse della moda

ROMA – A Roma piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti emergenti hanno sfilato per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio.

“Abbiamo lavorato sulla manipolazione dei tessuti- commenta all’agenzia di stampa Dire Barbara Sordi, direttrice artistica dell’evento- anche per rientrare nei temi di eco friendly e sostenibilita’”. L’opera piu’ notevole e’ stata infatti la raccolta benefica che ha accompagnato la sfilata. Una sinergia tra il lavoro creativo degli stilisti e l’impegno a favore delle associazioni ‘Insieme per la ricerca – PCDH19’ e ‘Insettopia – Per noi autistici’. Gli abiti dei designer diventano quindi uno strumento per dare luce a realta’ che vivono in ombra, e far emergere il lato piu’ nobile della moda.