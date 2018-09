Oculus Quest, Facebook svela il nuovo visore per la realtà virtuale

Facebook continua ad investire sulla realta’ virtuale. Si chiama Oculus Quest il nuovo visore VR dell’azienda di Mark Zuckerberg, presentato in occasione dell’Oculus Connect 5.

Il dispositivo unisce le qualita’ dei suoi predecessori, portandole ad un nuovo livello. Come Rift, Quest permette 6DoF (Six Degrees of Freedom), tracciamento posizionale fondamentale per muoversi liberamente in uno spazio virtuale. In aggiunta, come il piu’ recente Oculus Go, il nuovo visore funziona senza cavi e non necessita di un PC o di uno smartphone, se non per la configurazione iniziale.

L’evoluzione tecnologica e la ricerca in questo settore sono principalmente sospinte dal mercato dei videogiochi e dai tentativi degli sviluppatori di creare nuove prospettive di gaming.

Ma, secondo Zuckerberg, e’ solo questione di tempo prima che i suoi Oculus diventino un oggetto di uso quotidiano con moltissime applicazioni non videoludiche.

Oculus Quest sara’ disponibile sul mercato dalla primavera del 2019 e mettera’ a disposizione degli utenti piu’ di 50 giochi ed esperienze gia’ dal day one.