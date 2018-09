700 studenti a Perugia per prospettive e futuro ‘alternanza’

PERUGIA – Settecento studenti hanno invaso questa mattina il centro congressi ‘Capitini’ di Perugia in occasione dell’incontro ‘Alternanza e apprendistato – Nuove generazioni e nuovi lavori’ organizzato da Fonarcom e Consalform con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della formazione durante il percorso di studi ma anche una volta entrati nel mondo del lavoro. Slogan della giornata ‘No al rancore generazionale, piu’ dialogo nei luoghi di lavoro’.

Gli studenti hanno avuto la possibilita’ di ascoltare gli interventi delle istituzioni locali e nazionali, nonche’ degli esperti e dei rappresentanti del mondo delle imprese. Ampio spazio alle storie dei ragazzi che dai loro percorsi di alternanza e apprendistato hanno sviluppato competenze utili in ogni campo. Un modo nuovo di fare scuola che avvicina al mondo del lavoro e aiuta a costruire il proprio futuro. Nicole ha avuto la possibilita’ di fare un periodo di formazione nel settore del Made in Italy. Per lei, “questa esperienza e’ stata utile per conoscere da vicino un’azienda. Ha fatto crescere il mio sogno per il futuro- ha aggiunto tra gli applausi dei ragazzi- e continuero’ a farlo perche’ credo in me e nel mio percorso”.

Come lei anche Youness ha maturato un’esperienza nel settore che ama, l’informatica. “L’alternanza al CNR mi ha dato la possibilita’ di conoscere nuovi strumenti- ha raccontato alla platea- in futuro voglio fare l’informatico per rivoluzionare il mondo dei social. Questa esperienza mi ha aperto nuovi orizzonti per il futuro”.

Tra gli ospiti della giornata Salvatore Giuliano, sottosegretario all’Istruzione che ha annunciato le prossime azioni del Governo proprio in materia di alternanza. Strumento di formazione che restera’, come percorso di qualita’, ma mutera’ nella forma: non piu’ 200 ore obbligatorie nei licei che dovranno rispettare un minimo di ore in linea con i percorsi e con le realta’ in cui sono inseriti. Presenti anche le istituzioni locali con il Comune di Perugia, la Regione Umbria e l’Ufficio scolastico regionale che hanno raccontato gli impegni presi e le azioni messe in campo per promuovere uno scambio reale tra mondo delle imprese e le scuole.

CAFA’ (FONARCOM): DIALOGO CON IMPRESE PER ORIENTARE I GIOVANI