Il nuovo singolo di Marco Mengoni negli store dal 19 ottobre

ROMA – Uscirà il prossimo 19 ottobre il nuovo e attesissimo singolo di Marco Mengoni. Ad annunciarlo lo stesso cantante di Ronciglione, che – sui social – ha pubblicato un estratto del video che accompagnerà il brano ancora senza nome.

Poche immagini in cui Marco è protagonista tra le vie di Palermo, dove la clip è stata girata. In sottofondo un estratto della canzone, apripista del prossimo album dell’ex vincitore di X Factor, negli store dal 30 novembre. Il disco, anch’esso senza nome, arriva a tre anni da Parole in circolo e Le cose che non ho.