Dopo una breve relazione io e il mio ex ragazzo ci siamo lasciati...

Cari esperti,

salve sono una ragazza di 22 anni, dopo una breve relazione di due mesi io e il mio ex ragazzo ci siamo lasciati, perché avevamo obiettivi diversi e volevamo cose diverse. Lui, però è una persona che ama pubblicare sui social le foto di noi, a me anche all’inizio dava fastidio,perché tendo a separare la vita privata da quella virtuale, ora che ci siamo lasciati, lui ha ancora queste foto sui social e io vorrei le togliesse, a maggior ragione per lui, dato che sta frequentando altre ragazze, le mie amiche ritengono che lui metta foto delle ragazze con cui esce per farsi bello, io non voglio credere a ciò, preferisco pensare che noi stavamo bene, ma che il nostro modo di guardare alla vita era troppo differente per pensare di poter creare qualcosa di più serio,dato che lui non è piccolo ha 28 anni,mi dispiace solo che alla fine della nostra storia io mi sono sentita presa in giro,ho visto un cambiamento abissale da un mese a un altro e credo che non sia possibile un cambiamento così repentino e tendo a pensare che mi abbia presa in giro,anche se questa cosa mi dispiace,sono consapevole che era giusto

lasciarsi. Ora, però, dato che lui ha una situazione molto delicata in famiglia, io vorrei stargli vicino da amica, gli ho scritto un messaggio e lui mi ha ringraziato, ma in modo molto freddo, cosa dovrei fare insistere o lasciar

perdere? Non so, se sia recuperabile, anche solo un minimo di amicizia, perché diciamo che amici non lo siamo mai stati, ma io infondo vorrei un amicizia, la sua, perché so che indipendentemente da tutto è una persona che mi ha fatto stare bene, come non stavo da tempo e avrei piacere anche solo di coltivare un amicizia.

Aspetto una vostra risposta,grazie.

Cordiali saluti.

Anonima, 22 anni

Cara Anonima,

da quanto scrivi, la relazione con questo ragazzo, seppur breve, ha lasciato un segno dentro di te, è stata intensa e da come la racconti, sembra che anche la separazione sia avvenuta con modalità piuttosto serene e mature. Condividiamo con te il non lasciarsi coinvolgere dalle opinioni altrui riguardo il comportamento del tuo ex; ovviamente le tue amiche ti dicono certe cose perché sono dalla tua parte e cercano di proteggerti. Tu invece sembri avere un carattere piuttosto forte e deciso e non ti lasci influenzare tanto facilmente, del resto chi meglio di te può conoscere questo ragazzo?

E se tu un periodo hai condiviso una parte di vita con lui, vuol dire che non puoi esserti sbagliata più di tanto, semplicemente le persone hanno tante sfaccettature che non sempre emergono e si conoscono.

Ora, rispetto alla domanda che ci hai posto, crediamo non sia impossibile restare amici degli ex, ma sicuramente ciò può avvenire solo ed esclusivamente dopo un periodo di separazione nel quale sia tu che lui possiate elaborare quanto successo, così da poter stabilire una nuova relazione, d’amicizia, basata sul rispetto reciproco e libera da ciò che “siete stati”.

Comprendiamo la tua preoccupazione, visto che conosci la sua situazione familiare ed hai fatto bene a scrivergli se ti sei sentita di farlo, ma ora lascia scegliere a lui se vuole la tua vicinanza o meno, senza insistere, lascia che le cose si sistemino nel modo più naturale e spontaneo possibile, senza costrizioni. Cosa ne pensi?

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e torna pure a scriverci per qualsiasi altro dubbio o timore.

Un caro saluto!

1 ottobre 2018