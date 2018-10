Buonasera, mi scuso per il disturbo! Io sono Mary e vi avevo già mandato qualche mese fa una domanda, e fin lì tutto okay. Ho ancora una domanda da porvi: Sto prendendo la pillola da ormai mesi e non mi è mai capitato qualcosa che potesse intralciare la sua funzionalità, anzi ero molto attenta al riguardo! Oggi ho mangiato abbastanza male e, ahimè, sia subito prima che mezz’oretta dopo aver preso la pillola ho avuto delle scariche di diarrea. So che che la pillola può non essere stata assorbita, quindi mi chiedevo, visto che era l’ultima pillola prima di iniziare le

quattro placebo, potrei contarla come una di queste e magari, invece di prendere l’ultima placebo, iniziassi l’altro blister? Sfortunatamente non ho a disposizione un pacco di riserva, perché la prendo dal consultorio e

sono numerate. Non credo comunque che in questa settimana io abbia rapporti, ma vorrei essere ‘sicura’. Grazie per la disponibilità e scusate per il disturbo.

Mary



Cara Mary,

grazie per esserti affidata nuovamente a noi! Purtroppo può succedere che nonostante mille accortezze ci siano degli eventi che vanno in contrasto con la pillola, come in questo caso. Come tu stessa hai scritto, è probabile che non avvenga l’assorbimento della contraccezione, visto le scariche che hai avuto dopo mezz’ora dall’assunzione. Essendo l’ultima pillola efficace del blister, in realtà dovresti essere comunque coperta, ma non si ha una certezza ed è sempre bene non correre rischi inutili. Pertanto di consigliamo di usare, qualora dovessi avere rapporti, una contraccezione di barriera, come il preservativo, per i successivi 7 giorni.

La possibilità di non fare la pausa e di iniziare direttamente con il nuovo blister crediamo sia giusto valutarla con il medico che ti sta seguendo e che sicuramente conosce meglio la tua storia, prova a chiamare il consultorio e valutate insieme.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto!

Un caro saluto!

1 ottobre 2018