Caffè: oggi si festeggia la giornata internazionale

ROMA – E’ una delle bevande più apprezzate al mondo e per questo oggi, 1 ottobre, si festeggia la sua giornata internazionale. Si tratta del caffè, miscela dal gusto intenso di cui il 95% della popolazione mondiale non può fare a meno. Organizzato dall’Ico (International Coffee Organization), l’evento è giunto alla quarta edizione ed ha come tema “Le donne nel settore del caffè”.

Secondo i dati Fao, infatti, il gentil sesso rappresenta il 43% della forza lavoro in agricoltura e svolge lavori trasversali partendo da quello di contadino fino a quello di imprenditore.

Anche l’Italia ricorderà la giornata internazionale del caffè con eventi sparsi su tutto il territorio: tra questi Vergnano presenterà il Pink Coffee, un’edizione limitata nata in collaborazione con l’International Women of Coffee Alliance e Illycaffè, con “Thanks4thecoffee”.