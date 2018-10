Ottobre è il mese di Halloween: ecco 30 film horror da vedere

ROMA – Arriva ottobre e torna l’appuntamento annuale con la maratona di film dell’horror, una immancabile full immersion nelle pellicole da brivido.

Cosa c’è di meglio per entrare nelle atmosfere di Halloween?

Per arrivare preparati alla notte delle streghe, vi proponiamo 30 film horror, uno per ogni notte.

Abbiamo tolto dalla lista i grandi classici, come Nightamare, Halloween, Venerdì 13, etc, etc… li avete già visti, vero?

Che siate soli o in compagnia, la regola è solo una: spegnete le luci e alzate il volume.

Che la paura abbia inizio!

(I FILM SONO IN ORDINE SPARSO)

– The Green Inferno



Il genio folle di Eli Roth torna con una pellicola gore-splatter-trash, che omaggia il maestro italiano Ruggero Deodato, e il suo Cannibal Holocaust.

Se avete fame di sangue, questo film vi sazierà.

– Babadook



Piccola perla uscita nel 2015, l’horror incontra la dimensione della mente umana e del suo lato oscuro.

Babadook è la prova che il genere horror ha ancora nuovi orizzonti da esplorare.

– Martyrs



Un film francese da vedere assolutamente.

Due bambine diventano amiche in un ospedale, ma una di loro è tormentata da una misteriosa creatura che non le dà tregua neanche 15 anni dopo, quando irrompe in una casa e massacra una famiglia.

A quel punto accorre in suo aiuto l’amica, che ancora non sa che il vero incubo è appena cominciato.

– The Human Centipede (saga)



Disponibile solo in lingua originale, ma con sottotitoli italiani, la saga più folle mai concepita vi sconvolgerà come nessuna prima d’ora.

Dovrete avere una mente aperta e uno stomaco forte, molto forte.



– Oculus



Trama originale, colpi di scena e un finale che lascia una porta aperta.

Nell’oceano sconfinato di film horror, è una piccola boa sottovalutata.

– A Quiet Place



Il silenzio è l’unica via per sopravvivere nel film di John Krasinski. Una prova monumentale per il regista, al suo primo lavoro horror, che riesce a tessere fili di tensione senza usare -troppe- parole.

– Insidious (saga)



Insidious non ha bisogno di presentazioni.

Dopo anni di carestia il buon cinema d’horror trova nutrimento con una nuova saga (al momento con 4 capitoli) ben concepita, avvincente, che lascia lo spettatore in perenne tensione.

– The exsorcism of Emily Rose



Ispirato ad una storia vera, all’inizio il film può sembrare un po’ “Law & Order”.

Un prete è accusato di aver causato la morte di una ragazza malata di mente, praticandole un esorcismo.

Così mentre il processo avanza, lo spettatore rivive la storia di Emily Rose, una ragazza tormentata dai demoni della mente… o demoni reali?

– Gothika



“Come puoi fidarti di qualcuno che ti crede pazza?”

Una brillante psichiatra è accusata dell’omicidio del marito.

Da medico diventerà paziente, e sarà rinchiusa nello stesso ospedale dove ha lavorato una vita.

Ma dall’altra parte del vetro scoprirà una verità agghiacciante.

– The Atticus Institute



Film horror poco conosciuto, ma da vedere.

Girata in stile docu-film, la pellicola risulta ben strutturata e decisamente interessante.

Vi sorprenderà.

– Dark Skies



Gli alieni sono ancora in grado di spaventare? Beh, in Dark Skies riescono nell’intento.

– Cabin Fever



Lo ammetto. Sono amante del visionario talento di Eli Roth, e non poteva mancare nella lista il film che lo ha lanciato nel mondo dell’horror.

Dopo Cabin Fever, infatti, il regista sfornerà Hostel.

– It (1990 o 2017)



Evergreen per tutte le generazioni, il best seller di Stephen King diventa un film per la tv in due parti nel 1990 e un film cinematografico (sempre in due parti) nel 2017.

Chi è quel clown che da millenni tormenta la cittadina di Darryl?

– Silent Hill



Sconsiglio il secondo, ma il primo capitolo di Silent Hill merita veramente.

Tratto da il classico survival horror della saga omonima di videogame, Silent Hill è un piccolo capolavoro, apprezzato sia dai fan della serie videoludica che dagli amanti dell’horror.

Nonostante le apparenze non fatevi ingannare.

Tra le centinaia di creature che appaiono nella pellicola, qui l’unico mostro è l’essere umano.

– The descent



Non solo negli incubi.

I mostri possono essere tanto reali quanto la paura stessa.

Un gruppo di ragazze, legate da un triste passato si immergono nelle profondità di un sistema di grotte sotterranee.

Una spedizione come tante che si trasformerà nel peggiore degli incubi.

– Saw – L’Enigmista



Primo capitolo di una fortunata saga che ha riscritto il genere horror.

Dopo l’uscita dell’ottavo film del franchise, scopriamo le origini dell’inquietante Jigsaw e dei suoi enigmi mortali.

– Resident Evil (saga)



Tratto dall’omonimo videogioco cult, Resident Evil è sicuramente un prodotto ben riuscito sia per gli amanti della saga videoludica che per gli appassionati del genere.

Un virus letale viene liberato nei laboratori-fortezza dell’Umbrella Corporation… quel che succede dopo è storia.

– Final destination (saga)



Una saga che ha originato un nuovo caso cinematografico.

Si può sconfiggere il destino?

E’ la domanda che si fanno i protagonisti dei vari capitoli dopo essere sopravvissuti a incidenti mortali grazie ad una premonizione.

Ma la morte ha un suo progetto che non permetterà a nessuno di cambiare…

– Sinister



Uno scrittore si trasferisce con moglie e figli a King County per indagare sulla tragica impiccagione di un’intera famiglia, a eccezione della figlia più piccola, misteriosamente scomparsa.

Forse era meglio non farlo…

– La Casa (saga)



Sam Raimi è probabilmente più conosciuto per aver diretto i primi tre film della serie Spider-Man, ma i cinefili spesso puntano al suo inizio, un lavoro horror innovativo come prova del suo talento. Raimi ha collaborato con l’amico d’infanzia Bruce Campbell per creare La Casa, il film che fu destinato a diventare un classico di culto e ha dato una svolta alle loro carriere.

La Casa nasce come film a sé stante ma divenne presto una trilogia.

Da gustarsi anche il remake.

– Quella casa nel bosco



Horror, mistero e comicità si mescolano egregiamente nel film esaltato dalla critica che segna il debutto alla regia per Drew Goddard.

Chi è? Uno degli sceneggiatori di serie come Lost, Buffy e Alias.

– The Conjuring franchise



In attesa dell’uscita del secondo capitolo, The Conjuring va visto e rivisto.

Saranno le mani dietro la macchina da presa (James Wan è regista anche di Saw e Insidious), ma la pellicola – tratta da una storia vera – non delude e porta ad una crescente tensione, minuto dopo minuto. Al film ha fatto eco un sequel (The Counjuring 2) e 3 spin-off (Annabelle 1,2 e The Nun).



– Hereditary



E’ l’horror più discusso e geniale dell’anno. Agghiacciante, inquietante, “diverso” dai canoni a cui siamo abituati, Hereditary ha spiazzato tutti, nel bene e nel male.

– The Orphanage



Se ancora non lo avete visto, avete commesso un crimine verso il cinema horror, ma fate ancora in tempo a rimediare.

“Non si deve vedere per credere, ma credere per vedere”.

Produzione spagnola di tutto rispetto, The Orphanege è stato acclamato come uno dei film che ha dato uno scossone ad un periodo sottotono (2007) del genere horror.

Originale.

– Black Sheep



La pecora nera andava per forza messa nella lista.

E’ un b-movie di puro trash, qualcosa che a guardare ci si chiede perché sia stato concepito.

Ma se vi definite horror-cinefili, allora NON potete perderlo. Vi resterà nel cuore….

– Ju -on (saga)



Il j-horror, o più in generale l’horror orientale, ha stabilito le regole dei film dell’orrore dell’ultimo decennio.

Qui vi consigliamo Ju-on – la versione originale, non il remake di Hollywood -, ma potete optare per tutta la corposa lista di film d’horror orientali.

(Ringu, Kairo, Dark Water, Shutter, The call, The Eye, The Park, Phone, solo per citarne alcuni).

– The Hamiltons



Un film passato in secondo piano, sottovalutato e poco sponsorizzato.

Eppure si tratta di un horror originale, con un’inversione di marcia alla fine che ve lo farà apprezzare.

– Session 9



Prima di American Horror Story Asylum un altro manicomio ha messo i brividi.

Session 9 è un cult in grado di spiazzare lo spettatore, e farlo saltare dalla sedia.

Non vedrai l’ora che finisca per uscire dall’incubo.

– 30 giorni di buio



Tratto dall’omonimo fumetto, 30 giorni di buio è un piccolo capolavoro nel suo genere.

I vampiri qui non sono belli, non sono romantici, e non hanno una storia triste alle spalle. Si muovono e agiscono secondo un unico principio: la caccia.

E l’uomo è la preda.

– The Mothman Prophecies



Non è un film d’horror, ma i brividi li fa venire eccome.

Forse è più horror di molti altri film del genere usciti negli anni.

La tensione, un senso di inquietudine vi terrà compagnia per tutto il film.

Che poi è anche tratto da una storia vera.…