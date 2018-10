Valentina Allegri e Piero Barone, la storia d’amore diventa ufficiale

ROMA – Valentina Allegri e Piero Barone (uno dei tre tenori de Il Volo) sono sempre più uniti. I due ragazzi ormai non si nascondono più. È così, in una serata milanese, i paparazzi di Vero li hanno beccati a scambiarsi effusioni. Prima mano nella mano, poi vicini a scambiarsi sorrisi e baci. La coppia – 23 anni lei, 25 lui – ha trascorso la serata in compagnia di una coppia di amici.

Qualche settimana fa, Valentina e Piero erano stati fotografati da Chi in compagnia di Ambra Angiolini e papà Massimiliano Allegri che approva la relazione. Valentina ha alle spalle una storia con il tronista Marco Cartasegna e con Nicola Montanari.