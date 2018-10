Da Winx Club a 44 Gatti: Rainbow apre le porte della magia

Rainbow ha aperto eccezionalmente le porte dei suoi “magici” studi.

La global content company fondata da Iginio Straffi, leader in Europa e tra le principali realtà di riferimento a livello internazionale per la creazione di contenuti (sia animati che live action) e per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, ha mostrato in anteprima le tantissime novità e i progetti di quest’autunno e del 2019.



Winx Club

Si comincia con Winx Club, un brand classico di grande successo nel mondo, che nel 2019 compirà 15 anni.

Dal loro debutto le Winx sono cresciute, hanno saputo reinventarsi, stare al passo con i tempi (se non perfino anticiparli) conquistando intere generazioni di ogni latitudine del mondo e diventando, a tutti gli effetti, un “evergreen” internazionale. Il brand Winx è distribuito in più di 100 paesi. Rainbow ha prodotto 8 serie televisive più altre 2 serie televisive insieme a Netflix; 3 film cinematografici; live show e musical internazionali.

Il 2019 sarà l’anno della festa per Winx Club: da una mostra itinerante nel magico mondo delle fatine – tra storie, curiosità, disegni inediti, novità ed attività interattive (verrà inaugurata a “Lucca Comics and Games” il prossimo 31 ottobre per spostarsi poi a Milano, e proseguire nei paesi europei nel 2019) – al prossimo capitolo della saga, la nuova serie 8, che vedrà le fatine in una nuova trasformazione, con il ritorno di quelle più popolari del Winx Club – Enchantix, Syrenix e Butterflix. Grande novità nel 2019 anche il nuovo live show, che arriverà nei teatri di tutto il mondo: un grande spettacolo che incanterà il pubblico con effetti speciali, tecnologie d’avanguardia, ologrammi e spettacolari giochi di luce. Infine, l’attesissima serie televisiva in live action coprodotta con Netflix, che vedrà le Winx trasformarsi in “carne ed ossa” per continuare ad emozionare il grande pubblico di giovani adulti.

44 Gatti

Tra le novità più attese dai piccolissimi c’è “44 Gatti”, il nuovissimo cartone animato ambientato nel mondo degli animali che andrà in onda in prima tv assoluta su Rai Yoyo da lunedì 12 novembre, tutti i giorni, alle ore 19.05, per essere distribuito nel 2019 sul mercato internazionale.

Prima produzione prescolare del Gruppo, realizzata in collaborazione con Antoniano Bologna e Rai Ragazzi, “44 Gatti” combina musica ed edutainment con un’animazione di altissima qualità, affrontando temi importanti come la diversità, la tolleranza, la solidarietà, trasmettendo valori positivi sempre in modo divertente. Il titolo si ispira inevitabilmente alla celebre canzone “44 Gatti” che, nel 1968, vinse la decima edizione dello Zecchino d’Oro e, da allora, è uno dei brani più rappresentativi della kermesse canora per bambini, entrato nell’immaginario collettivo degli italiani.

Club 57

Rainbow, insieme a Nickelodeon, sta lavorando ad un nuovo live action, attualmente in fase di produzione: Club 57, una serie televisiva divertente e avventurosa, con una forte ispirazione al musical e ai mitici anni ‘50, che andrà in onda a partire dal 2019 in tutto il mondo. I protagonisti si ritroveranno improvvisamente catapultati nel passato, dove condivideranno sogni e passioni intorno al Club 57, uno show televisivo in cui vengono organizzati dei musical in perfetto stile anni 50.

Emozioni, musica, amore, famiglia e amicizia sono solo alcune delle tematiche principali della serie televisiva dedicata ai ragazzi di oggi per trasmettere loro tutta l’energia e i valori di quei favolosi anni. Tutte le canzoni della serie sono state composte dall’argentino Ricardo Montaner (con alcune cantate in italiano). Club 57 vanta un cast internazionale e la serie verrà girata tra Miami e la Puglia dove, tra l’altro, sarà ambientato anche il gran finale, ricco di colpi di scena.

Maggie e Bianca

Per finire, novità anche per le giovani star della serie tv, Maggie e Bianca, che tornano (a grande richiesta) sui palchi dei principali teatri italiani, dopo l’enorme successo del tour iniziato un anno fa a Firenze e concluso a marzo, registrando “sold out” nelle 14 città, con oltre 50.000 biglietti venduti.

Queste le prime date del nuovo live: 4 novembre, Napoli (Teatro Palapartenope); 2 dicembre, Bari (Teatro Team); 16 dicembre, Milano (Teatro della Luna); 27 dicembre, Firenze (Teatro ObiHall); 12 e 13 gennaio (Roma, Teatro Olimpico); 26 gennaio (Torino, Teatro Alfieri).

“Maggie & Bianca Fashion Friends” è l’acclamata serie in onda su Rai Gulp prodotta da Rainbow insieme a Rai Fiction.