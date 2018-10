La Bibbia del fumetto a fumetti. Esce l'edizione unica dei saggi di Scott McCloud

Roma – Se siete appassionati di fumetto o, meglio ancora, se siete aspiranti fumettisti è in arrivo il libreria Capire, fare e reinventare il fumetto di Scott McCloud. Ma chi è costui? Non esageriamo a definirlo il massimo teorico e divulgatore delle meccaniche dell’arte del Fumetto, perché McCloud dalla prima metà degli anni Novanta, ha scritto e disegnato tre saggi divenuti testi fondamentali (non solo per chi lavora nel settore). E per l’esattezza stiamo parlando di Capire il Fumetto, Reinventare il Fumetto e Fare Fumetto.



Ora la BAO Publishing ha riunito in un’unica edizione questi tre fondamentali testi critici (a fumetti), mettendo a disposizione del lettore un libro di riferimento assoluto sulla Nona Arte intitolato appunto Capire, fare e reinventare il fumetto.

Un’opera accessibile e profondissima, davvero illuminante, che indaga e descrive dalla natura della narrazione sequenziale, al potenziale rivoluzionario (a livello di contenuti e di mercato) del Fumetto, alle tecniche narrative più efficaci. Un vero e proprio tesoro sul “genere” da leggere, studiare, consultare e conservare per le generazioni future.

Scott McCloud, autore pluripremiato per i suoi saggi, è stato l’iniziatore del movimento internazionale 24-Hour Comic ed è un apprezzatissimo conferenziere sui temi della forza narrativa del Fumetto e della comunicazione visuale. Il suo lavoro è tradotto in venti lingue ed è reperibile online su scottmccloud.com.

Capire, fare e reinventare il fumetto è in arrivo il 4 ottobre in tutte le librerie d’Italia.