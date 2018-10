Miracle Tunes, la serie evento arriva in Italia. In anteprima il 13 ottobre

Combattono il male a suon di musica e passo di danza.

Sono le Miracle Tunes, ragazze dai poteri speciali protagoniste della nuova serie tv live action in arrivo in Italia.

Remake europeo dell’omonima di culto giapponese, Idol x Warrior Miracle Tunes! è una co-produzione Italia-Spagna per la regia di Roberto Cenci.

Le prime puntate andranno in onda in Italia in anteprima su Boing (canale 40 del digitale terrestre) il 13 ottobre e il 14 ottobre su Cartoonito (canale 46).

La serie, due stagioni di 51 episodi (26 minuti ciascuno), proseguirà regolarmente su Cartoonito a partire dal 19 ottobre 2018, tutti i venerdì, sabato e domenica alle 21.00.

Miracle Tunes! vanta la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo.

Michelle Hunziker è la Dea della Musica, l’entità che guiderà le ragazze nelle loro missioni.

Angelo Pintus è Demon, il signore delle tenebre e capo dei cattivi.

Nel cast anche Leonardo Decarli, social media menager delle ragazze.

Completano il cast:

Giulia Sara Salemi: Julie

Emily Shaqiri: Emily

Jasmine Roberta Molinaro: Jasmine

Lavinia Mantegazza: Charlotte

Giulia Izzo: Sophia

La storia

C’è un mondo separato dal mondo umano chiamato Paese della Musica. In questa terra ci sono dei tesori chiamati “Note Gioiello” capaci di conferire dei poteri speciali a chiunque li possegga. Demon, il Signore delle Tenebre, che progetta di conquistare il mondo lo scopre e spinge i suoi lacchè, i Dokudoku-dan, a rubarli. Usando il suo potere oscuro trasforma i gioielli in “Note Negative”, cosicché le persone che le raccolgono diventano cattive e tentano così di diffondere “aura negativa” su tutti quelli che li circondano.



Per recuperare le Note Gioiello, tre folletti del Paese della Musica, Poppun, Rocky e Benji ricevono il compito dalla Dea della Musica di andare nel mondo umano e trovare tre idoli della musica con cui collaborare, in modo da formare il gruppo delle guerriere Miracle Tunes. Per salvare il mondo le ragazze utilizzeranno il potere delle Note Gioiello per sconfiggere il male, cantando e ballando per purificare le Note Negative e riportarle così alle loro forme originarie.

(Trama presa da Wikipedia)

Nel frattempo, Giochi Preziosi ha annunciato una linea dedicata alle Miracle Tunes, tra cui il magico travestimento, il Miracle Tact, le Cuffie, il Miracle Diary, il Canta Tunes e le Fashion Doll.