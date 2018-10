Infinity lancia ‘Games’, la call for crowdfunding per raccontare il mondo del gioco

ROMA – Sport, videogame, scommesse, svago e creatività: il gioco, nel 2018, assume diverse connotazioni, diventando protagonista di inchieste e storie da raccontare e condividere.

E proprio il “gaming” sarà il fil rouge che unirà i progetti della seconda call for crowdfunding lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, su Produzioni dal Basso, storica piattaforma italiana di crowdfunding, che a oggi conta più di 183mila utenti registrati, per una raccolta fondi che ha superato i 7 milioni di euro.

Dopo il successo della prima call, conclusasi un anno fa, che ha permesso, grazie al crowdfunding, di realizzare tre documentari dal tema “Life”, Infinity e Produzioni dal Basso tornano a collaborare per dar vita all’iniziativa “Games”, per raccontare il mondo del gioco in tutte le sue sfaccettature.

Tre, in particolare, le macrocategorie in cui si articola il bando: inchieste, player e sport.

Inchieste

All’interno del contenitore “inchieste” saranno incluse tutte le storie che raccontano il gioco nella sua declinazione più attuale e, talvolta, pericolosa, come il gioco d’azzardo e la dipendenza.

Player

I progetti che rientrano nella categoria “player” riguardano invece il gioco nella sua veste prettamente ludica: i partecipanti alla call potranno liberare la propria fantasia, proponendo progetti che trattano, per esempio, del mondo dei videogiochi o del gaming online oppure, ancora, delle personalità più influenti in rete.

Sport

Sotto il cappello “sport” sono infine comprese le storie che raccontano il gioco in campo sportivo: di squadra, dilettantistico, agonistico, paraolimpionico, individuale e così via.

“Uno degli aspetti più interessanti della iniziativa di Infinity su Produzioni dal Basso è che i prodotti cofinanziati grazie alla call troveranno un canale distributivo sulla piattaforma di streaming infinitytv.it, si tratta quindi di una vera e propria iniziativa di Open Innovation – afferma Angelo Rindone, amministratore delegato della piattaforma – Il crowdfunding è a tutti gli effetti un talent scout meritocratico e democratico, che offre a tutti la possibilità di dimostrare il proprio talento e si è rivelato uno strumento utile per i giovani registi. Il successo dei tre docufilm della prima call (del 2017) ha dimostrato che il connubio cinema-crowdfunding funziona”.

Pablo Falanga, direttore commerciale di Infinity, ha dichiarato: “Siamo lieti anche quest’anno di sostenere i progetti di crowdfunding insieme a Produzioni dal Basso, attività che si inserisce a pieno titolo nell’ottica del nuovo posizionamento di Infinity orientato sul cinema. L’innovazione e la scoperta di nuovi talenti sono sempre stati un punto chiave del nostro servizio e oggi più che mai desideriamo dargli spazio”.

La call



La call for crowdfunding è partita ufficialmente il 13 settembre 2018, chi sceglierà di aderire avrà tempo fino al 15 ottobre prossimo per presentare il proprio progetto. Successivamente, a partire da novembre, si aprirà la fase di selezione, al termine della quale verranno scelti tre progetti finalisti, tenendo presente, come criteri di valutazione, l’originalità, la creatività ma anche le potenzialità commerciali di ogni storia proposta. I progetti selezionati potranno quindi essere sostenuti tramite il crowdfunding e quelli che raggiungeranno il 50% del budget prefissato avranno diritto al cofinanziamento da parte di Infinity fino a un massimo di 15.000 euro. Le storie vincitrici saranno anche incluse nel palinsesto dei contenuti on demand distribuiti da Infinity nel 2019.

Per partecipare alla call e ottenere maggiori informazioni sull’iniziativa basta accedere a questo link: https://infinity.produzionidalbasso.com/