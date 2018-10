Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 03 ottobre 2018

Nelle News: La fisica non è donna, gli studenti rispondono a Strumia-#MTVSummerHits, il brano “One Kiss” incoronato tormentone estivo-Google punta sui videogiochi con Project Stream-Miracle Tunes, la serie evento arriva in Italia-Irama, il 19 ottobre esce il nuovo disco

Nuova edizione del Tg Diregiovani

La fisica non è donna, gli studenti rispondono a Strumia

“La fisica non è donna”: questa è l’affermazione del dottor Alessandro Strumia, scienziato del Cern di Ginevra e professore di Fisica all’Università di Pisa, che ha sconvolto addetti ai lavori e non. Diregiovani ha chiesto il parere di alcuni studenti della facoltà di fisica della Sapienza di Roma riguardo le sue affermazioni sessiste.

#MTVSummerHits, il brano “One Kiss” incoronato tormentone estivo

One Kiss, la canzone di Dua Lipa e Calvin Harris è ufficialmente il tormentone dell’estate 2018. A votare il brano sono stati 2 milioni di utenti attraverso il contest social #MTVSummerHits. Lanciato sul profilo Instagram ufficiale @mtvitalia il 18 giugno, #MTVSummerHits, attraverso una serie di duelli all’ultimo click sulle Instagram Stories, ha permesso di scegliere le hit estive, stilando una classifica. Sul podio dopo “One Kiss”, si sono posizionati i Maroon 5 ft. Cardi B con “Girls Like You” e al terzo posto Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”.

Google punta sui videogiochi con Project Stream

Non sono più solo rumors: è proprio Google a confermare l’imminente entrata dell’azienda nell’industria videoludica con Project Stream. Al momento si tratta di un progetto ancora in sviluppo, il cui test partirà il 5 ottobre solo negli USA. Gli utenti, muniti di un account Google e Ubisoft, potranno giocare gratuitamente, per un periodo di tempo limitato, al nuovo Assissin’s Creed Odyssey e provare in anteprima le funzionalità della piattaforma videoludica di Google.

Miracle Tunes, la serie evento arriva in Italia

Combattono il male a suon di musica e a passo di danza. Sono le Miracle Tunes, ragazze dai poteri speciali protagoniste della nuova serie tv live action in arrivo in Italia. Remake europeo dell’omonimo show di culto giapponese, Idol x Warrior Miracle Tunes! è una co-produzione Italia-Spagna per la regia di Roberto Cenci. Nel cast, tra gli altri, Michelle Hunziker, Angelo Pintus e Leonardo Decarli. Le prime puntate andranno in onda in anteprima su Boing il 13 ottobre e il 14 ottobre su Cartoonito, dove la serie proseguirà regolarmente a partire dal 19 ottobre 2018.

Irama, il 19 ottobre esce il nuovo disco

Si chiama Giovani e uscirà il prossimo 19 ottobre il nuovo album di Irama. Dieci tracce seguito di Plume, doppio disco di platino. Da venerdì 5 Ottobre Giovani sarà disponibile in pre-order su Amazon nella versione esclusiva autografata da Irama in persona. A novembre, il cantante vincitore dell’ultima edizione di Amici inizierà il tour nei club di tutta Italia. Il 5 aprile 2019 sarà in concerto per la prima volta al Forum di Milano.

3 ottobre 2018