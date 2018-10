GFVip 3, Francesco Monte in lacrime per Cecilia Rodriguez

La Casa del Grande Fratello amplifica le emozioni, e Francesco Monte lo sta provando sulla sua pelle.

Il concorrente è stato preda di un momento di sconforto pensando alla sua ex, Cecilia Rodriguez.

Isolatosi dal gruppo, si è appartato in camera da letto. Ad accorgersene Walter Nudo che cerca di capire i motivi del suo tormento.

Francesco inizia quindi a parlare in lacrime di come sia scappato dall’affrontare il dolore della separazione.

“Ho un blocco…male… non è un senso di abbandono è forse rendermi conto che forse sono scappato dal vivermi questo dolore”.

“Forse poteva essere anche una mia convinzione di stare bene. Oggi svegliarmi qui… (fino alla settimana scorsa Francesco era in Caverna, ndr)”